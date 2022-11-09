Roma patronu, çarşamba akşamı Sassuolo ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından bir oyuncusuna öfkeliydi.

Roma yine puan kaybetti

Mourinho bir oyuncuya sinirlendi

Ona yeni bir kulüp bulmasını söyledi

NE OLDU? Roma Teknik Direktörü, çarşamba günü Serie A'da takımının Sassuolo'ya karşı puan kaybettiğini gördükten sonra acımasız bir ruh halindeydi. Tammy Abraham, eylül ayından bu yana ilk lig golünü kaydetti ve 80. dakikada Roma'yı öne geçirdi. Ancak Sassuolo beş dakika sonra golü bularak bir puanı kurtardı.

NE SÖYLENDİ? Mourinho, maçın ardından DAZN'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Zorlu bir rakibe karşı kazanmak isteyen bir takımdı, takımın çabalarının profesyonel olmayan bir oyuncunun tutumu tarafından ihanete uğramasından dolayı üzgünüm.

"Takım arkadaşlarına, adil ve profesyonel olmayan bu tutum beni hayal kırıklığına uğratıyor. Deplasmanda bir puan almak yine de olumsuz bir sonuç değil ve takımımın genel tutumundan memnunum."

Mourinho, oyuncunun kimliğini açıklamayı reddetti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Size söylemeyeceğim. Bu akşam sahada 16 oyuncum vardı ve 15'inin tavrı hoşuma gitti. Ocak ayında kendisine başka bir kulüp bulması gerekiyor."

BÜYÜK RESİM: Mourinho'nun hangi oyuncuyu işaret ettiği tam olarak belli değil, ancak ocak transfer penceresi öncesinde duygularını net bir şekilde ortaya koydu. Portekizli, başkent derbisinde Lazio'ya 1-0 yenildikten sonra Sassuolo deplasmanında da puan kaybetti sinir bozucu bir hafta geçirdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

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ROMA İÇİN SIRADANE VAR? Mourinho'nun ekibi, Dünya Kupası arasından önce Serie A'da pazar günü Torino'yu konuk edecek.