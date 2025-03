Jose Mourinho'dan İngiliz basınına: "Türkiye'de insanlar skandaldan hoşlanıyor"

Sky Sports, "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi" başlıklı bir yazı yayınlarken Portekizlinin çarpıcı açıklamalarına da yer verdi.

Mourinho, İngiliz basınına konuştu

Türk futbolunun gidişatını değiştirebilirse mutlu olacağını söyledi

"Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız gerekiyordu" dedi

NE OLDU? Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, "Jose Mourinho'nun Türk futbolu ile mücadelesi" başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda, "Mourinho öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor." ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜK RESİM: Cotterill, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen haftaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Türk Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiğini ancak TFF'nin Sky Sports'a cevap vermediğini belirtti.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports muhabiri Gary Cotterill yazısında Jose Mourinho'nun şu sözlerine yer verdi: "Bu, bir kulübün tek başına mücadele ederek çözebileceği bir durum değil. Yürürlükte olan bir sistemi tek başına yok edemezsiniz. Bu, sizin liginiz. Burası futbolcu olmayı hayal eden her çocuğun ligi. Kulübünü seven her çocuğun ligi. Burası sizin liginiz ve eğer mevcut durumdan memnunsanız, o zaman mutlu olmaya devam edin. Türkçe'de yeni bir kelime öğrendim: 'skandal'. Ama bu ülkede birçok insan bundan hoşlanıyor."

"Şunu söyleyebilirim ki, normal koşullarda, birinci olmak için mücadele eden ikinci takım olmazdık. Normal şartlarda şampiyonluk yarışı biterdi. Bizim fark atarak kazandığımız şekilde."

"Kendimi düşünmüyorum. 8 lig şampiyonluğu kazandım. Tabii ki 9, 8'den iyidir ama ben kendimi değil kulübü düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye'de sahip olduğu 35 milyon taraftarı düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bunca yıldır şampiyon olamamasının nedenlerini düşünüyorum. Burada şampiyonluk kazanmaya çalışmak kendimden çok kulüp ve taraftarlar için önemli. Ben onlar için çalışıyorum. Kariyerimin; egomun azaldığı ve aidiyet duygusunun, başkaları için bir şeyler yapma duygusunun arttığı bir evresindeyim."

"Kariyerimde egomun azaldığı, aidiyet duygumun, başkaları için bir şeyler yapma duygumun büyüdüğü bir dönemdeyim. Eğer bu kulübün Türk futbolunun yönünü değiştirebilecek bir şey yapmasına yardımcı olabilirsem, benim için harika bir duygu olur."

"Türkiye'de sportif bir rekabet yok, burada insanların düşündüğünden daha büyük olaylar oluyor. Biraz daha derine inerseniz, inanılmaz şeyler bulursunuz."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Gary Cotterill yazısında Jose Mourinho'nun düşüncelerini desteklemek için Portekizli vatandaşı Jorge Jesus'un da önceki yıllardaki açıklamalarına yer verdi: "Mourinho'nun Portekizli vatandaşı Jorge Jesus da aynı hissiyata sahipti. Fenerbahçe teknik direktörüyken 'Bu ligde sportif bir gerçeklik yok' demişti."