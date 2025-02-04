Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme: "Hentbol Dünya Kupası sona erdi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçtaki bir pozisyona gönderme yaptı.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etmişti

Mourinho maçtaki Davinson Sanchez'in pozisyonunu paylaştı

"Hentbol Dünya Kupası bitti" dedi

NE OLDU? Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor'u 3-2 mağlup ederken lider Galatasaray da Gaziantep FK deplasmanından 1-0 galip döndü. İki maçta da tartışmalı pozisyonlar gündeme geldi. Jose Mourinho'nun gündemindeyse Davinson Sanchez'in pozisyonu vardı.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK - Galatasaray maçından Davinson Sanchez'in pozisyonunu paylaştı ve şunları söyledi: "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

JOSE MOURINHO'NUN PAYLAŞIMI

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Instagram/Mourinho

NE YAŞANMIŞTI? Gaziantep FK, karşılaşmanın 23. dakikasında Kacper Kozlowski ile sağ kanattan etkili geldi. Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kozlowski'nin yaptığı ortayı sektirdi. Seken top daha sonra Davinson Sanchez'e çarptı. Bunun ardından ev sahibi takım topun Sanchez'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, bir süre oyunu durdurarak VAR hakemi Fabio Maresca'yı dinledi ve daha sonra oyunu devam ettirdi.