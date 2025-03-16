Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de golsüz sona eren Samsunspor maçının ardından Livakovic örneği vererek şaşırttı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

'Kalede ha ben vardım ha Livakovic!'

Portekizli teknik adam, maçın ardından şunları söyledi:

"Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkânsızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. İkinci yarı başında enerji düşüşünü hissettik.

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Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler.

İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi."

Jose Mourinho, "Şampiyonluk şansınız devam ediyor mu?" sorusunu ise, "Evet devam ediyor" sözleriyle yanıtladı.