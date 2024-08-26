Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçının ardından hakemi eleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçının ardından hakemi eleştirdi.

'Yanlış karardı'

Karşılaşmanın ilk yarısında Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili gelen soru üzerine tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

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"Bu konuyla ilgili bir fikir yok, bu bir olgu. Bunun arkasında herhangi bir hikaye yok.

O bir hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Çok netti. Türkiye'ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum, aslında yok saymak istediğim şeyler duymuştum ama bugün maça baktığımızda ilk yarıdan bitebilirdi ama böyle olmadı.

Biz çok iyiydik ve o yüzden çok iyi bir iş çıkardık, bu sayede üç puanı aldık."

'Bugün farklı bir şey oldu'

Portekizli çalıştırıcı, erken gelen gol sayesinde maçın fazla durmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün bu çok fazla olmadı biz erken bir gol bulduk dolayısıyla rakibimiz sonuç almak için skorun peşinden gitmek durumunda oldu, dolayısıyla bu oyunun temposunu çok düşürmedi.

Bugün farklı bir şey oldu, sarı kartlardı farklı bir kriterdi. 2 değilse en azından bir tane net penaltı var.

Evet şimdiye kadar 3 maç oynadım ama çok fazla maç izledim ve bu hakemi de farklı takımlarla oynanan maçlarının performanslarına bakarak kriterleri kıyaslayabiliyorum ama benim işime odaklanmam gerekiyor.

Beni birazcık endişelendiren şeyi yok saymaya çalışıyorum. Durum bu."