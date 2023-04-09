Roma’nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, başkent ekibinin kendisini sert bir dille eleştiren eski golcüsü Antonio Cassano’ya aynı sertlikte bir cevap verdi.

Cassano’nun efsane golcü Christian Vieri’nin kanalı BoboTV’de verdiği demeçlere tepki gösteren Portekizli teknik direktör, kendisinin ve ekibinin çalıştığını, Cassano’nun ise eğlenmek istediğini söyledi.

“Herkes kendi tercihlerini ve eleştirilerini yapmakta özgür ancak Antonio gibiler başkaları hakkında konuştuğunda işler değişiyor.

Bazılarımız futbolda çalışıyor, o ise sadece eğlenmek istiyor. Antonio daha önce Roma, Inter ve Real Madrid için oynadı.

Madrid’de ceketiyle anılıyor. Roma’da oynamadan bir Süper Kupa kazandı. Inter’de ise bir hazırlık maçında Lombardiya Kupası’nda bile katkı yapamadı.

Benim Inter, Real Madrid ve Roma’da neler kazandığımı biliyorsunuz. Onun benimle bir sorunu olabilir. Benim onunla yok.

Cassano’ya tek bir şey söyleyeceğim. O 40 yaşında bense 60 yaşındayım ve dikkatli olmalı. Bazen Marko Livaja’lar ortaya çıkıyor ve sonra işler zorlaşıyor”