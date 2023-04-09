Roma’nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, başkent ekibinin kendisini sert bir dille eleştiren eski golcüsü Antonio Cassano’ya aynı sertlikte bir cevap verdi.
Cassano’nun efsane golcü Christian Vieri’nin kanalı BoboTV’de verdiği demeçlere tepki gösteren Portekizli teknik direktör, kendisinin ve ekibinin çalıştığını, Cassano’nun ise eğlenmek istediğini söyledi.
Mourinho ne söyledi?
“Herkes kendi tercihlerini ve eleştirilerini yapmakta özgür ancak Antonio gibiler başkaları hakkında konuştuğunda işler değişiyor.
Bazılarımız futbolda çalışıyor, o ise sadece eğlenmek istiyor. Antonio daha önce Roma, Inter ve Real Madrid için oynadı.
Madrid’de ceketiyle anılıyor. Roma’da oynamadan bir Süper Kupa kazandı. Inter’de ise bir hazırlık maçında Lombardiya Kupası’nda bile katkı yapamadı.
Benim Inter, Real Madrid ve Roma’da neler kazandığımı biliyorsunuz. Onun benimle bir sorunu olabilir. Benim onunla yok.
Cassano’ya tek bir şey söyleyeceğim. O 40 yaşında bense 60 yaşındayım ve dikkatli olmalı. Bazen Marko Livaja’lar ortaya çıkıyor ve sonra işler zorlaşıyor”
Mourinho’nun Cassano’nun Real Madrid’deki günlerine yönelik yaptığı ceket göndermesi Cassano’nun Real Madrid’e imza atmak için geldiği dönemde giydiği bir kıyafete gönderme içerirken, Livaja göndermesi ise iki oyuncunun Inter’de beraber oynadıkları dönemde yaşadıkları iddia edilen bir tartışmaya yönelikti.
Cassano ve Livaja’nın Inter’de oynadıkları dönemde Mourinho’nun Inter’in başında olmamasına rağmen bu tartışmaya ne şekilde vakıf olduğu ise merak konusu oldu.