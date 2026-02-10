Jose Mourinho, Benfica'dan kovuluyor! Yeni takımı duyuruldu...

2025-2026 sezonuna Fenerbahçe'nin başında başlayan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile sözleşme imzaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde elenmenin eşiğinden dönen tarih yazarak Devler Ligi'nde yoluna devam eden Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Dünya Kupası sonrası teklif

ESPN'de yer alan habere göre Portekiz Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Jose Mourinho'ya teklif yapacak.

Portekizli teknik adam 2 yıl önce yaptığı açıklamada, "Eğer bana Dünya Kupası'ndan önce, Avrupa Şampiyonası'ndan önce teklif yapılsaydı kabul ederdim ama büyük bir turnuvaya katılmak için 2 yıl beklemek istemiyorum. Bekli bir gün teklif gelirse kabul ederim." ifadelerini kullanmıştı.