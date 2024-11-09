Jose Mourinho, AZ Alkmaar mağlubiyetinin faturasını kesti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları AZ Alkmaar mağlubiyetinin faturasını hazırladı.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti

Mourinho faturayı futbolculara kesti

Mağlubiyete çok sinirlendi

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar'a konuk olan Fenerbahçe, Hollanda ekibine 3-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun oldukça sinirlendi ve faturayı futbolculara kesti.

BÜYÜK RESİM: Sözcü'nün haberine göre, AZ Alkmaar yenilgisi sonrası Jose Mourinho, futbolcularına büyük takım seviyesinde bu tarz basit hatalar yapılamayacağını anlattı. Portekizli özellikle hücum hattındaki futbolcuları hedef aldı ve onlara, "Bitiricilik sorunu devam ediyor. Maçı bitirecek pozisyonlar buluyoruz ancak maçı öldüremiyoruz." dedi. Jose Mourinho savumada da çok basit hatalar yaptıklarına dikkat çekerken Allan Saint-Maximin'in top kayıplarını eleştirdi.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe'nin maçtaki tek golü 70. dakikada Yusuf En-Nesyri'den gelirken AZ Alkmaar'ın gollerini 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75'te Kees Smit ve 87. dakikada Denso Kasius kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını Süper Lig'de 10 Kasım'da Sivasspor karşısında oynayacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri ardından 15 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecekler.