Jose Mourinho, Al Hilal ve Al Ahli'den gelen devasa teklifleri neden reddettiğini açıkladı

"Özel Biri" Jose Mourinho'nun bu yaz Avrupa'dan gideceği söylense de Portekizli teknik direktör, Roma'da kalmayı seçti.

Mourinho, Roma'da kalacağını doğruladı

Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti

Ama bunun son kararı olmadığını söylüyor

NE OLDU? Jose Mourinho, Roma'ya liderlik etmeye devam etmek için Suudi Arabistan'dan gelen iki büyük teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Portekizli teknik direktöre, Al Hilal ve Al Ahli'den teklif geldiği biliniyordu. Mourinho, Roma ile yoluna devam edecek.

NE SÖYLENDİ? Jose Mourinho, Corriere dello Sport'a şunları söyledi: "Suudi Arabistan mı? Al Hilal ve Al Ahli'den teklif aldım, evet. Bu takımlarla görüşmeden önce onları bilgilendirdim ve kabul etmeyeceğimi belirttim. Roma'da kalmaya karar verdim. Geçmişte Çin Milli Takımı da benzer bir teklif yapmıştı ve çok büyük bir teklifti."

BÜYÜK RESİM: Jose Mourinho, Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin devre dışı kalması nedeniyle mutlu olduğunu belirtti: "Dybala'nın sözleşmesindeki madde 1 Ağustos itibariyle iptal oldu. O günden beri artık daha rahat uyuyorum. Çok yüksek seviyede bir oyuncu ve bizim için çok değerli bir isim. Ondan vazgeçemeyiz."

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SIRADA NE VAR? Portekizli teknik direktör, Roma ile Serie A sezonunu 20 Ağustos'ta Salernitana ile oynayacakları maçla açacak.