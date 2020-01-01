Jose Holebas: Liverpool'a kupayı verin ve sezonu iptal edin

Watford forması giyen Yunan futbolcu Jose Holebas, Premier Lig'de sezona devam etmenin mantıksız olduğunu düşünüyor.

Premier Lig ekiplerinden forması giyen Jose Holebas, ligin devam etmesinin saçma olduğunu ve 'a şampiyonluğun verilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan Premier Lig'in henüz ne zaman devam edeceği belli olmadı.

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35 yaşındaki futbolcu Holebas, Sky Sport'a verdiği demeçte ligde açık ara lider konumunda bulunan Jürgen Klopp ve ekibine kupanın verilmesi gerektiğini dile getirdi:

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"Sezonu iptal etmek zorundalar. Bu benim için oldukça açık. Bana göre Liverpool'a kupasını vermek lazım. Bu sezon inanılmaz oynadılar ve hak ettiler. Ligi yeniden planlamanın hiçbir anlamı yok."

Premier Lig'de en yakın rakibiyle arasında 25 puan fark bulunan Liverpool zirvede yer alırken, Watford ise 27 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer alıyor.



