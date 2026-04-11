"Jorthy Mokio akıllıysa, o yönetimle yollarını ayırır"

Henk Spaan, Jorthy Mokio’nun Ajax ile sözleşmesini uzatmasından memnun. Het Parool gazetesi köşe yazarı, günlük köşesinde bu memnuniyetini dile getiriyor.

Spaan'ın puanlamasında Mokio 8 puan aldı. Gazeteci dikkat çekici bir ayrıntıya dikkat çekti. “Transfermarkt sitesi genellikle profesyonel bir futbolcunun hangi menajer veya ajans tarafından temsil edildiğini belirtir. Mokio'nun sayfasında ise hiçbir şey yazmıyor.”

Spaan, Mokio'nun aşırı maaş talepleriyle ilgili söylentiler dolaştıktan sonra, kalmak istediğini söylemek için Jordi Cruijff'e bizzat başvurmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

“Artık ateşli sözler dindiğine göre, onu tartışmasız olan futbol yeteneklerine göre yeniden değerlendirebiliriz. Bir kalem darbesiyle öfke değıldi,” diyor Spaan.

Ancak Kuzey Hollanda'lı gazeteci bir tavsiyeyle yazısını bitiriyor: “Mokio'nun kalmak istemesi, özellikle kendisi için iyi bir şey. Akıllıysa, kardeşi ya da babası olmadığı sürece o menajerlik ekibiyle yollarını ayırır. Aileyi öylece bir kenara atamazsın.”

Mokio'nun 2027 ortasına kadar sözleşmesi vardı, bu nedenle Ajax bu yaz ondan bir şeyler elde etmek için onu satmak zorundaydı. Artık buna gerek kalmadı. Ajax Perşembe günü yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Belçikalı oyuncunun Johan Cruijff ArenA'da 2031 ortasına kadar süreli bir sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Ajax, Mokio'yu 2024 kışında KAA Gent'ten bedelsiz transfer etmişti. Belçika milli takımında bir kez forma giyen oyuncu, PSV ile yaşanan transfer yarışında Ajax'ı tercih etmişti.