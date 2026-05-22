Joris van Overeem, Eredivisie içinde muhteşem bir transfer gerçekleştirebilir

ESPN'e bilgi veren kaynaklara göre, FC Utrecht, Joris van Overeem'i Galgenwaard'a geri getirme olasılığını değerlendiriyor. SC Heerenveen'in 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Perşembe akşamı Ron Jans'ın takımına karşı Avrupa kupaları play-off yarı finalinde sahaya çıkmış ve bu maçta Utrecht, SC Heerenveen'i 3-2 mağlup etmişti.

Van Overeem, o maçta Frizler'in kaptanlığını yaptı ve ayrıca bir asist kaydetti. Katkısına rağmen Heerenveen finale çıkmayı başaramadı ve bu da Friesland kulübü için sezonun sonunu getirdi.

Utrecht'e transfer olması, Van Overeem için tanıdık bir ortama dönüş anlamına geliyor. Orta saha oyuncusu, 2018 ile 2022 yılları arasında Utrecht forması giydi ve bu dönemde 98 Eredivisie maçında forma giydi. Bu maçlarda 5 gol ve 4 asist olmak üzere toplam 9 gol katkısı sağladı.

Utrecht'ten ayrıldıktan sonra Van Overeem kariyerine İsrail'de devam etti. Orada Maccabi Tel Aviv ile üç sezon sözleşme imzaladıktan sonra, geçen yaz transfer ücreti ödemeden Hollanda'ya geri döndü.

Heerenveen'de deneyimli orta saha oyuncusu, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Rakamlar onun değerini ortaya koyuyor: Van Overeem, geçtiğimiz Eredivisie sezonunda 10 asist ve 2 golle ligin en verimli orta saha oyuncularından biri oldu.

FC Utrecht, onu gelecek sezon için son derece ilgi çekici bir takviye olarak görüyor. Van Overeem'in Heerenveen ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.