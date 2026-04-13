Joris Mathijsen, teknik direktör olarak Eredivisie'ye geri dönüyor gibi görünüyor

Voetbal International'ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, Joris Mathijsen, Fortuna Sittard'ın teknik direktörlüğü için önemli bir aday.

46 yaşındaki yönetici, daha önce Willem II ve ADO Den Haag'da görev yaptıktan sonra şu anda kulüpsüz durumda.

Hollanda milli takımında 84 kez forma giyen Mathijsen, Américo Branco'nun halefi olabilir.

Kısa bir süre önce Mathijsen, Vitesse'nin gündemindeydi, ancak bu transfer son anda gerçekleşmedi.

Eski defans oyuncusu ile Fortuna arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtiliyor.

35 yaşındaki Branco, devam eden sözleşmesine rağmen, Fortuna Sittard'da geçirdiği üç yılın ardından ayrılıyor.

Branco ile Fortuna'nın denetim kurulu arasında, izlenecek politika konusunda 'görüş ayrılığı' vardı.