Jorginho'nun menajerinden Juventus açıklaması
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Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusu Jorginho'nun menajeri Joao Santos, oyuncusunun İtalyan devine transferi için yeşil ışık yaktı.
Bilindiği üzere son günlerde Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin adı Barcelona ve PSG ile anılan Miralem Pjanic'in yerine hem Chelsea hem Napoli'den eski öğrencisi olan Jorginho'yu kadrosunda görmek istediği konuşuluyordu.
Konuyla ilgili olarak Radio Kiss Kiss'e açıklamalada bulunan Joao Santos, "Juventus cephesinden bize ulaşan bir teklif olmadı ve Jorginho'nun Chelsea ile üç yıllık sözleşmesi bulunuyor. Juventus, Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birisi ve her futbolcu orada oynamak ister." dedi.
Jorginho, Premier Lig'de şu ana kadar çıktığı 26 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.