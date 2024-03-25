Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal, Barcelona'nın yıldızının peşinde

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan temsilcisinin, Barcelona'nın yıldızı Raphinha'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Jorge Jesus'un kulübünün, Brezilyalı kanat oyuncusu için büyük bir servet ödemeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

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İddialar nereden?

İngiliz basını The Sun'da yer alan habere göre Al-Hilal, İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Raphinha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Suudi Arabistan ekibinin transfer için bir hayli istekli olduğu ifade edilen haberde, Al Hilal'in oyuncu için 100 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Jorge Jesus rekor kırmıştı

Jorge Jesus'un ekibi geçtiğimiz günlerde futbol tarihinde bir rekora imza atarak arka arkaya kazandığı 28. maçla en uzun galibiyet serisine ulaşan ekip olmuştu.

2022/23 sezonunun başında harikalar yarattığı Leeds United'dan Barcelona'ya transfer olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Raphinha ise Katalan ekibinin forması ile toplamda çıktığı 78 karşılaşmada 15 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.