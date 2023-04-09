Jorge Jesus'un oğlu, Fenerbahçe'yi "nankör" ilan etti: Jesus, Flamengo'ya mı dönüyor?

Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo, Portekizli teknik direktörün başını yakacak bir sosyal medya beğenisine imza attı.

Jorge Jesus'un Ali Koç ile sorun yaşadığı iddia edildi

Jesus'a başka takımlardan teklif var

Oğlu sosyal medyada Fenerbahçe'yi nankör ilan etti

NE OLDU? Hürriyet'in haberine göre, Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus sosyal medya hesabından babasının Flamengo'ya döneceğine dair yapılan paylaşımları beğendi. Ayrıca Gonçalo, Fenerbahçe'nin nankör olarak nitelendirildiği ve Jesus'un Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten bir yorumu da beğendi. Bu olayın gündeme oturmasının ardından Jorge Jesus'un oğlu beğenilerini kaldırdı.

BÜYÜK RESİM: Jorge Jesus'un büyük oğlu Gonçalo, babasının eski takımı Flamengo'yu bir hayli seviyor. Gonçalo'nun Flamengo maçlarını kaçırmadığı biliniyor.

NE SÖYLENDİ? Ali Koç ile tartıştığı iddia edilen Jorge Jesus bu söylentilere Kayserispor maçının ardından şöyle yanıt verdi: "Kendimce kendi fikirleri ve yöntemleri olan bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Buraya gelirken başkanımız beni ikna etti. Teknik direktör ve futbolculara ne kadar sevgi gösterdiklerini söyledi. Başkanla çok iyi bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş maçı bitince acı çekiyorduk, üzülüyorduk. Ben de soyunma odasına hemen gidemedim. Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir ama belirttiğimiz gibi başkanımızı çok seviyorum, güzel bir arkadaşlığımız var."

DAHA FAZLASI: A Bola'nın iddiasına göre, Fenerbahçe, Jorge Jesus'a takımın başında bir sezon daha kalması için teklif yaptı. Ancak Portekizli teknik direktör ile Flamengo, Brezilya ve Suudi Arabistan'ın ilgilendiği söyleniyor.