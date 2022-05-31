Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmeler yaptığı Jorge Jesus, gece geç saatlerde Türkiye'ye geldi.
22.00'de özel uçakla Lizbon'dan ayrılan Portekizli teknik direktör, dört saatlik yolculuğun ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Jesus'a bu yolculukta kulübün yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki ve Can Gebetaş eşlik etti.
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Fenerbahçe TV canlı yayınladı
Sarı-lacivertli kulübün televizyonu FB TV, Portekizli hocanın İstanbul'a geldiği anı canlı yayınladı.
Bu esnada kulübün resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Fenerbahçe Taraftarı, Jorge Jesus’un İstanbul’a inişi şimdi canlı yayınla FB TV ve Fenerbahçe YouTube ekranlarında!" denildi.
Kulübün canlı yayınında ise Jesus'un, Fenerbahçe ile 'görüşmeler' yapmak için İstanbul'a geldiği vurgulandı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Hocamız Jorge Jesus veya İsmail Kartal'dan biri olacak" demişti.
Görünüşe göre Portekizli hoca, sarı-lacivertli kulübe 'evet' dedi ve imza için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u yakın zamanda resmî olarak açıklaması bekleniyor.
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