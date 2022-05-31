Portekizli hoca, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmeler yaptığı Jorge Jesus, gece geç saatlerde Türkiye'ye geldi.

22.00'de özel uçakla Lizbon'dan ayrılan Portekizli teknik direktör, dört saatlik yolculuğun ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Jesus'a bu yolculukta kulübün yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki ve Can Gebetaş eşlik etti.

FB TV

Fenerbahçe TV canlı yayınladı

Sarı-lacivertli kulübün televizyonu FB TV, Portekizli hocanın İstanbul'a geldiği anı canlı yayınladı.

Bu esnada kulübün resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Fenerbahçe Taraftarı, Jorge Jesus’un İstanbul’a inişi şimdi canlı yayınla FB TV ve Fenerbahçe YouTube ekranlarında!" denildi.

Kulübün canlı yayınında ise Jesus'un, Fenerbahçe ile 'görüşmeler' yapmak için İstanbul'a geldiği vurgulandı.

Büyük Fenerbahçe Taraftarı, Jorge Jesus’un İstanbul’a inişi şimdi canlı yayınla @fbtv ve Fenerbahçe YouTube ekranlarında! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 31, 2022

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Hocamız Jorge Jesus veya İsmail Kartal'dan biri olacak" demişti.

Görünüşe göre Portekizli hoca, sarı-lacivertli kulübe 'evet' dedi ve imza için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u yakın zamanda resmî olarak açıklaması bekleniyor.

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