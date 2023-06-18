Jorge Jesus'a kötü haber: Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü kesinleşti

İdil Erin Tetik
Jorge Jesus Fenerbahce 2023Getty Images
BrezilyaC. AncelottiReal MadridLa Liga

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2024'te takımın başına geçecek ismi açıkladı.

  • Brezilya, Ancelotti'yi 2024'te takımın başına geçirecek
  • Ancelotti bu yıl geçmeyi kabul etmedi
  • Real Madrid ile sözleşmesi devam ediyor

NE OLDU? Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak için Jorge Jesus ile Carlo Ancelotti adaylar arasındaydı. Rede Globo'ya konuşan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Real Madrid ile sözleşmesi 1 Temmuz 2024'te sona eren Carlo Ancelotti ile anlaştıklarını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Brezilya, Carlo Ancelotti ile anlaşsa da FIFA kurallarına göre bu şimdilik sözlü bir anlaşma olarak kalabilir. Ancelotti, 1 Temmuz 2024'ten önce resmi bir imza atamayacak.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Vinicius Junior Brazil all black jersey 2023Getty

Carlo Ancelotti, Brazil GFXGoal / Getty

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