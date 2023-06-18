Jorge Jesus'a kötü haber: Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü kesinleşti

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2024'te takımın başına geçecek ismi açıkladı.

Brezilya, Ancelotti'yi 2024'te takımın başına geçirecek

Ancelotti bu yıl geçmeyi kabul etmedi

Real Madrid ile sözleşmesi devam ediyor

NE OLDU? Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak için Jorge Jesus ile Carlo Ancelotti adaylar arasındaydı. Rede Globo'ya konuşan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Real Madrid ile sözleşmesi 1 Temmuz 2024'te sona eren Carlo Ancelotti ile anlaştıklarını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Brezilya, Carlo Ancelotti ile anlaşsa da FIFA kurallarına göre bu şimdilik sözlü bir anlaşma olarak kalabilir. Ancelotti, 1 Temmuz 2024'ten önce resmi bir imza atamayacak.

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