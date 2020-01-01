Jorge Bermudez: Cavani, Boca Juniors'a gelmek istiyor
Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'ye Arjantin yolu gözüktü.
Arjantin devi Boca Juniors'ın sportif direktörü Jorge Bermudez, PSG'deki sözleşmesi sonra erecek olan 33 yaşındaki santrfor Cavani'nin çok yakında takıma katılabileceğini söyledi.
Radio Cooperativa'ya konuşan Bermudez, kulüp efsanesi Juan Roman Riquelme'nin başkan yardımcısı olmasıyla Cavani'yi renklerine bağlayabileceklerini belirtti:
"Riquelme'nin Uruguaylı eski futbolcu Diego Forlan ile olan yakınlığı sayesinde Cavani'nin yakında transfer edilebileceğini umuyorum. Bize çok yardımı dokunabilir. Bence o da Boca Juniors'a gelmek istiyor. Eğer Boca'ya gelirse gerçek arzularla gelir."
200 golle PSG'de tüm zamanların en golcü oyuncusu olma rekorunu elinde tutan Cavani, sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle formayı Inter'den kiralık olarak gelen Mauro Icardi'ye kaptırmıştı.