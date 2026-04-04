Jordi Cruijff devreye giriyor: Ajax'ta bu üç isim acımasızca kapı dışarı ediliyor

Jordi Cruijff, Ajax'ı bir an önce bu kötü gidişattan kurtarmalı. Yeni teknik direktör, bu amaçla gelecek sezonun kadrosu üzerinde şimdiden yoğun bir şekilde çalışıyor. Kadroya kaliteli oyuncular katmakla kalmayıp, bazı oyuncularla da yollarını ayırması gerekiyor.

Het Parool gazetesine göre, listenin başında üç isim yer alıyor: Owen Wijndal, Chuba Akpom ve Anton Gaaei. Amsterdam gazetesi, "Bu oyuncular Ajax'ın hedeflediği seviyeye yetmiyor, ancak kazançlı sözleşmeleri var" diye yazıyor.

Wijndal'ın 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var ve daha önce, yüksek gelirli sözleşmesi nedeniyle Ajax'tan öylece ayrılmayacağını belirtmişti. Gaaei'nin sözleşmesi ise bir yıl daha uzun. Aynı durum Akpom için de geçerli, ancak Ipswich Town'un kiralama süresi sona erdiğinde, bu sezonun sonunda bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

Cruijff her halükarda temiz bir sayfa açmak zorunda. Het Parool, “Amsterdam’da temel bir güçlenme için kadro temizliği bir ön koşul gibi görünüyor” diyor. “Cruijff’i bazı öncüllerinden ayıran şey, Ajax’taki hiç kimseyi umursamaması. Tamamen kendi rotasını izliyor ve sadece kendi ağına güveniyor.”

Cruijff'in sürekli kendi ağını kullandığı, Ajax'taki ilk aylarında zaten ortaya çıktı. Örneğin, Óscar García'yı Jong Ajax'ın antrenörü olarak atadı ve daha sonra onu birinci takıma bile yükseltti. Ayrıca, yetenekli Sergio Arribas'a odaklandı ve De Telegraaf'a göre Pep Guardiola ile temasa geçmek istiyor.

Het Parool ise hem Míchel hem de Xavi’nin gelecek sezon Ajax 1’in başına geçmek için ciddi adaylar olduğunu ekliyor. “Yeni teknik direktör her halükarda Cruijff’tan büyük destek görecek,” deniyor.