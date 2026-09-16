Willem II Teknik Direktörü John Stegeman, Ajax ile oynanan maçın (5-1 mağlubiyet) ardından Voetbal International’a yaptığı açıklamada Julian Brandt’tan büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Ajax ile Willem II, salı akşamı Johan Cruijff ArenA’da karşı karşıya geldi. Ajax, ilk yarının bitimine kısa süre kala 2-0 öne geçti ve ikinci yarıda farkı daha da açtı.

Skor 4-0’ken konuk ekip bir gol buldu, ancak son sözü Kasper Dolberg söyledi: Danimarkalı oyuncu skoru 5-1’e getirdi.

Maçın ardından Stegeman, VI ile konuştu. Muhabir Kalumn van Oudheusden, deneyimli teknik adama Brandt gibi oyunculara karşı nasıl hazırlanılabileceğini sordu.

“Mümkün olduğunca iyi hazırlanırsınız ama zaman zaman dehasını ortaya koyuyor. Bu da normal. Durum bu. Bence o çok iyi bir oyuncu ve onlarda onun gibi daha fazlası da var”, diyerek sözlerini noktaladı Stegeman.

Stegeman daha sonra Ajax’ın ArenA’da galibiyeti hak ettiğini söylerken, takımının kaçırdığı fırsatlardan dolayı yine de hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. “Biraz şansa ihtiyacınız var, tabii ki Ajax galibiyeti hak etti ama biz de onlara zarar verebileceğimiz fırsatları değerlendiremedik, özellikle de başlangıçta.”