John Obi Mikel, Messi ve Cristiano Ronaldo’yu karşılaştırdı: Messi’yi durdurmanın tek yolu…

Nijerya futbolunun ve Chelsea’nin unutulmaz orta saha oyuncularından John Obi Mikel, futbolun iki büyük efsanesini karşılaştırdı.

Chelsea formasıyla uzun yıllar Premier Lig’de boy gösteren ve bir dönem Trabzonspor’a transfer olarak Süper Lig’de de oynayan unutulmaz orta saha oyuncusu John Obi Mikel, futbolda son 15 yıla damgasını vuran iki büyük yıldız Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Toplam 13 Ballon d'Or ödülü kazanan iki oyuncuya da büyük saygı duyduğunu belirten Mikel, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

“Ben bir Messi hayranıyım. Chelsea’de oynadığım dönemde Ronaldo Manchester United’dayken ona karşı oynadığımızda Ashley Cole’un onunla başa çıkabileceğini biliyorduk ve gerçekten de başa çıkabiliyordu. Cristiano elbette çok büyük bir oyuncu benim için bir kıyaslamaya yer yok.

Messi'nin başka bir gezegenden geldiğini ve çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ne zaman Barcelona ile oynasak, o hafta tüm antrenman Messi üzerineydi, üzerine iki ya da üç oyuncu koymak zorundaydık, ona karşı bire bir oynayamazsınız. Bu mümkün değil. Bu sizi kesinlikle öldürür.

Ayrıca, oyun tarzları ve topu taşıma şekilleri tek bir amaca dayanıyordu ve o amaç da topu Messi ile buluşturmaktı. Top ona geldiğinde onlara karşı oynamak çok zor çünkü hepsi hareket etmeye ve koşmaya başlıyor. Onu durdurmanın tek yolu faul yapmaktı.

Onlara karşı oynadığımız maçlara bakarsanız John Terry’nin, Frank Lampard’ın ve benim yaptığım faulleri göreceksiniz çünkü başka bir seçeceğimiz yoktu”