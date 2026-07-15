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Johan DerksenVandaag Inside
Wessel Antes

Çeviri:

Johan Derksen tiksiniyor: "Bu baba, oğlunu aşırı derecede abartmış"

Ajax
Newcastle United
S. Steur

Johan Derksen, Sean Steur’un Newcastle United’a transferinden pek memnun değil. Bunu Salı akşamı “Vandaag Inside” programının erken saatlerdeki yayınında açıkça dile getirdi.

18 yaşındaki Steur, Ajax'ın A takımında oynadığı 26 resmi maçın ardından kulübe tam 27 milyon euro kazandırdı.

Volendamlı yetenekli oyuncu, geçen hafta Newcastle ile beş sezonluk sözleşme imzaladı. Eleştirel bir bakış açısına sahip Derksen, bunu anlaşılmaz buluyor. “Steur’un babası, oğlunu fazlasıyla abartmış.”

“Bence o çocuk fiziksel olarak İngiltere’nin en üst ligine kesinlikle hazır değil. Henüz o seviyeye gelmedi.”

“Ama para kazanma fırsatı çıkınca o kadar açgözlü oluyorlar ki, o çocuğu aslanların önüne atıyorlar. Eh, bence İngiltere’de fena halde ezilecek!”

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Valentijn Driessen de söze katılıyor. “Volendammer’larda işler hep böyledir, tek düşündükleri paradır. Bu büyük bir günah...”

Derksen de Steur’un Hollanda’da daha uzun süre kalmasını tercih ederdi. “Çok fazla yeteneği var, ama o gerçekten de Ajax’ta iki yıl daha oynaması gereken bir oyuncu. O zaman ileride bir statü kazanırdı ve belki de Hollanda Milli Takımı’nda bile oynardı.”

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