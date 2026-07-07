Johan Derksen, Ajax’ın Sean Steur’u Newcastle United’a satmasını hiç anlamıyor. Transfer ücreti, primler dahil olmak üzere 27 milyon euroya kadar çıkabilir. Steur için Premier League’de beş yıllık bir sözleşme hazır.

“Ajax’ın Steur’u elinden çıkarmasını gerçekten çok aptalca buluyorum,” diye söze başlayan Derksen, Salı günü Vandaag Inside programında şöyle devam etti: “28 milyon avroya. Ama Ajax onu kadrosunda tutsaydı, beş yıl sonra bunun iki katından fazlasını elde ederdi.”

“Çünkü o gerçekten dünya çapında bir oyuncu. Ve yeni Ajax’a eski ihtişamını geri kazandırmak için ona şimdi ihtiyacınız vardı,” diyen Derksen, genç orta saha oyuncusunun şimdiden Amsterdam’dan ayrılmasını büyük bir kayıp olarak görüyor.

Steur’un Ajax’ta 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi vardı. “Sözleşmesini uzatmak istemedi. Ama menajeri elbette böyle söyledi. O zaman bedelsiz olarak ayrılabilirsin,” diyor De Snor, futbol dünyasında işlerin genellikle nasıl yürüdüğünü bilerek.

“O zaman ona çılgın bir maaş teklif etmeliydiniz. Çünkü o, Ajax’ın sahip olduğu en büyük yetenek. Ve bunu Daley Blind ile telafi edemezsiniz, çünkü o İspanyolca konuşuyor,” diyor Derksen, İspanya kökenli Ajax’ın yeni teknik direktörü Míchel’e atıfta bulunarak.

Derksen şöyle devam ediyor: “Böyle gerçek bir Ajax’lıyla koca bir takım kurabilirdiniz. Oysa onlar kısa vadede paraya kapıldılar. Oysa onun değeri sadece artacak.”

“Hollanda milli takımında oynayan bir oyuncu olarak Arsenal’e ya da Newcastle United’a gitmek her halükarda çok daha iyidir,” diyen René van der Gijp de Steur’un milyonlarca euroluk transferine şüpheyle yaklaşıyor. “Bir şey olarak karşına çıkar. O oyuncular birbirlerine şöyle der: ‘Dünya Kupası’nda oynadı mı? Hayır. O zaman o kadar da müthiş bir oyuncu olamaz.’ Yazık, bence çok yazık.”