Johan Derksen sert çıkıyor: "Vandaag Inside'da bugüne kadar ağırladığımız en kötü konuk"

Johan Derksen, Alex Pastoor'dan hiç hoşlanmıyor. Bu, gündemdeki televizyon yıldızı tarafından Cuma akşamı "Vandaag Inside" programının haftasonu bölümünde açıkça ortaya kondu.

59 yaşındaki Pastoor, Perşembe akşamı AZ'nin Conference League çeyrek final maçında yorumcu olarak yer aldı. Oldukça renkli bir ceket giydiği için konuşulmaya başlandı.

Derksen daha sonra Pastoor'un kulüpsüz durumuna değindi. "Bence kendisi Ajax'ın adaylarından biri olduğuna gerçekten inanıyor."

"Evet, gerçekten, o çocuk böyle biridir. Kendini çok yüksek görüyor. O zaman mutlu bir insansın, çünkü ben de öyleyim. Ama onu Ajax için kesinlikle uygun bulmuyorum," diyor De Snor.

Pastoor'un arkadaşı olan Nico Dijkshoorn, Derksen'in sözlerine katılmıyor. Köşe yazarı, antrenörü futbol dünyasında tanıştığı en mütevazı insanlardan biri olarak nitelendiriyor.

“Buraya bara misafir olarak gelmişti ve o kadar alçakgönüllüydü ki bütün akşam tek kelime etmedi. Neredeyse şimdiye kadar ağırladığımız en sıkıcı misafirdi,” diye görüşünü açıklıyor Derksen. “Normalde biraz ukala biridir ama bizdeyken aslında tam bir sersemdi.”

Sunucu Wilfred Genee, Dijkshoorn'a Pastoor ile gülüp eğlenip eğlenemeyeceğini soruyor. Yazar, konuyu bir şaka ile kapatıyor. “Evet, ama yine de bu herif tam bir pislik tabii ki.”