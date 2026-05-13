Johan Derksen hayretler içinde: "Feyenoord'a hiçbir katkı sağlamıyor"

Johan Derksen, Vandaag Inside programında Feyenoord'un Raheem Sterling ile sözleşmesini uzatmak istediği haberine şaşkınlıkla tepki gösterdi.

Salı günü FR12, Feyenoord ve Sterling'in sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmelerde olduğunu duyurdu. Hatta Robin van Persie'nin ısrarı üzerine Rotterdammers'ın yeni bir teklif hazırladığı bile söyleniyor.

Taraftar sitesinin bu haberi, Sterling'in Van Persie tarafından neredeyse hiç kullanılmaması nedeniyle dikkat çekici bir zamanda geldi.

Derksen bu gelişmeyi hiç anlamıyor. “Sterling gibi pahalı bir oyuncuyu burada tutmak için hiçbir neden yok.”

"O, Feyenoord'a hiçbir katkı sağlamıyor. O zaman 18 yaşındaki bir çocuğa şans vermek daha iyi olur," diye sonlandırıyor De Snor.

Sterling, Feyenoord'a geldiğinden bu yana sadece 349 dakika oynadı. 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, yedi resmi maçta sadece bir asist yaptı.

Rakip bir taraftar sitesine göre bu haber doğru değil. “Feyenoord’un Raheem Sterling için yeni bir teklif hazırladığına dair haberler, 1908.nl’ye birçok kaynak tarafından kesin bir dille yalanlandı. Hem kulüp çevresi hem de İngiliz oyuncunun kampından gelen haberlere göre, şu anda Rotterdam’dan yeni bir teklif söz konusu değil ve böyle bir teklifin hazırlığı da yok.”