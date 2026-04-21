Johan Derksen gerçekten şaşkın: "Bir kulübü onu transfer etmeye iten nedir?"

Johan Derksen, MVV Maastricht’ın yeni baş antrenörü olmaya aday görünen Andries Jonker hakkındaki görüşünü son derece net bir şekilde dile getiriyor. Hollanda Kadın Milli Takımı’nın eski teknik direktörü, Güney Limburg’a gelmek için en uygun niteliklere sahip.

"O zaman MVV bir yıl içinde Avrupa kupalarına katılır," diyor Derksen Salı günü Vandaag Inside programında alaycı bir şekilde. "Ve sonra her yerde başarısız olan Kevin Hofland'ı da yanında getirir." Masadaki arkadaşı René van der Gijp bu yoruma gülmekten kendini alamıyor.

"Jonker'in hiçbir yerde küçük bir başarı bile elde ettiğini hatırlamıyorum. Ama bir kulübü onu almaya iten nedir?" diye sorarak Derksen, MVV'nin neden Amsterdamlı teknik direktörle çalışmak istediğini yüksek sesle sorguladı. "O toplantılarda tam bir beceriksizlik göstermişler," diye esprili bir şekilde ekledi Van der Gijp.

Derksen şöyle devam ediyor: “O zaman kadın takımından birkaç oyuncuya danışsanız ya? Böylece neyle karşı karşıya olduğunuzu bilirsiniz.” Geçen yazki Avrupa Şampiyonası’ndan sonra, çeşitli oyuncuların Jonker ile kötü bir çalışma ilişkisi yaşadığına dair söylentiler çıktı; Jonker, final turu başlamadan çok önce, Avrupa Şampiyonası’ndan sonra ayrılması gerektiği konusunda bilgilendirilmişti.

Gazeteci Mounir Boualin'in Pazartesi günü bildirdiğine göre, Jonker ile Limburg kulübü arasındaki görüşmeler şu anda son aşamada. Louis van Gaal'ın eski yardımcısı, Peter van den Berg'in yerine geçecek.

Bu ayın başında, MVV ve Van den Berg'in bu sezonun ardından yollarını ayıracağı belli olmuştu. Sözleşmesi uzatılmadı.