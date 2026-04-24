Johan Derksen, Feyenoord'un transfer hedefi konusunda son derece net

Dennis te Kloese, 1 Temmuz itibarıyla Feyenoord'daki teknik ve genel müdürlük görevinden ayrılıyor. Her iki taraf da 4,5 yılın ardından yeni bir yola çıkmanın doğru olduğu konusunda hemfikir. Algemeen Dagblad gazetesi Robert Eenhoorn'u aday olarak gösteriyor, ancak spor pazarlamacısı Chris Woerts bu konuda şüpheleri var.

"Herkes Eenhoorn'dan kesin halef olarak bahsediyor. Ama bu olmayacak," diyor Woerts, Vandaag Inside programında kararlı bir ses tonuyla. Johan Derksen bunun nedenini hemen öğrenmek istiyor. "Çünkü yönetim kurulu üyelerinin gözünde pek iyi durmuyor. Feyenoord şimdi bir headhunter ajansı tutacak ve adayların listesini hazırlayacak."

"Ben Robert Eenhoorn'a, tüm o yönetim kurulu üyelerinin toplamından daha fazla güveniyorum," diye ekliyor Derksen. "On taraftara yeni teknik direktörün kim olması gerektiğini sorarsanız, dokuzu Robert Eenhoorn der," diyor Woerts; eski AZ direktörünün Feyenoord çevrelerinde popüler olduğunu biliyor.

Jorien van den Herik, yıllarca Feyenoord'un başkanıydı. Rotterdam kulübünün eski başkanı, geçen yazın sonuna kadar AZ'de görev yapan Eenhoorn'un gelişini tamamen destekliyor. ESPN ile yaptığı röportajda, "Benim için en iyi aday o olurdu," diyor. "Etkileyici bir kariyeri ve özgeçmişi var."

Van den Herik, Feyenoord'un teknik direktörlük ve genel müdürlük olmak üzere iki pozisyon için ilan vereceğini tahmin ediyor. Eski başkan ayrıca Te Kloese'nin De Kuip'ten ayrılmasının yaklaştığına da değindi.

"Bunu önceden tahmin etmiştim. Bence en önemli neden, sosyal medyada maruz kaldığı tehditler. Bu durum özellikle ailesi için çok zor olmalı," diyor Van den Herik, üst düzey bir yöneticinin nelerle karşılaşabileceğini deneyimlerinden biliyor.

"Taraftarlar beni Antwerp'teki bahçemde ziyaret etmeye gelmişlerdi. Ama o sırada ben artık orada yaşamıyordum. Yeni ev sahibi beni aradı: 'Bahçede bir sürü taraftar var!' Ben de 'Onlara selamlarımı ilet' dedim," diye konuştu Feyenoord'un eski başkanı.