Johan Derksen dikkat çekici bir tahminde bulunuyor: "Bence Hollanda milli takımı..."

Johan Derksen, Hollanda milli takımının Dünya Kupası grup aşamasını geçemeyeceğini oldukça olası buluyor. Televizyon sunucusu bu görüşünü Çarşamba akşamı Vandaag Inside programında dile getirdi.

Sunucu Wilfred Genee, yayında “Hollanda dünya şampiyonu olacak mı?” diye sordu. “Sizce nasıl olacak beyler?” Rutger Castricum ilk olarak alaycı bir tonla cevap verdi.

"Evet, sanırım öyle, değil mi? Onları oynarken gördüyseniz, öyle düşünürsünüz. Ekvador'du," diyerek Salı akşamı oynanan hazırlık maçında Oranje'nin 1-1 berabere kaldığına atıfta bulunuyor.

Ardından Derksen söz alır. “Oranje’nin grup aşamasını geçeceğini sanmıyorum,” diye tahmin eder De Snor. Hollanda milli takımı, turnuvada Japonya, İsveç ve Tunus ile karşılaşacak.

“Dün maçı tekrar izledim ve hepsini çok vasat buldum. Bir de Tunus, Japonya ve İsveç’i düşünün... Japonya ve İsveç formlarının zirvesindeler, çok güçlü ve kondisyonlu takımlar,” diyor Derksen.

“Tunus’un da şu anda yurtdışında oynayan birçok oyuncusu var, yani futbol alanında artık bir muz cumhuriyeti değil,” diye devam ediyor. Bu nedenle, Oranje’nin grup aşamasında zorlu bir mücadele beklediği sonucuna varıyor.

“Bu sıradan futbolcuların grup aşamasını geçip geçemeyeceğini henüz göreceğiz. Kötü kalecileri var,” diyor Derksen, Ronald Koeman’ın kadrosunu analiz ederken. “Bart Verbruggen’i kötü bir kaleci buluyorum, dünkü (Mark Flekken, ed.) de bir şey değil. Robin Roefs en iyisi, ama o da sakatlandı.”

“Üç, dört forvetleri var, ama hiçbiri gerçek anlamda bir golcü değil. Bu bir sorun! Bütün bu oyuncular yurtdışında yedek kulübesinde oturuyorlar, yıldız değiller. Micky van de Ven’in takımı (Tottenham Hotspur, ed.) İngiltere’de boşuna alt sıralarda (17., ed.) değil,” diye görüşünü açıklıyor.

Grubun birinci ve ikinci sıradaki takımları her halükarda eleme turuna yükselirken, Dünya Kupası gruplarındaki en iyi sekiz üçüncü sıradaki takım da aynı şekilde eleme turuna katılıyor. Derksen, “Devam etmek oldukça kolay” diyor. “Ancak bunun gerçekleşeceği kesin değil.”