Johan Derksen, Danny Makkelie'de kendisini çok rahatsız eden şeyi açıklıyor

Johan Derksen, Danny Makkelie'nin FIFA tarafından Dünya Kupası'nda hakem olarak atandığını anlıyor. Ancak "Vandaag Inside" programının düzenli konuğu, Hollandalı üst düzey hakeme sert eleştiriler yöneltiyor.

"Bence iyi bir sezon geçiriyor. Ancak bunu uluslararası itibarına borçlu," diye konuşan Derksen, Cuma günkü yayına böyle başladı. Makkelie (43) için bu, dört yıl önce Katar'da düzenlenen finallerin ardından ikinci Dünya Kupası olacak.

Derksen, deneyimli hakemin son yıllarda düzenli olarak Suudi Arabistan'da maç yönettiği gerçeği nedeniyle Makkelie'ye sert çıkıyor. "Bıyıklı" lakaplı Derksen, bunun neden insani açıdan kabul edilemez olduğunu açıklıyor.

"Anlamıyorum ve bu beni her zaman rahatsız ediyor. Bunu daha önce de sık sık söyledim. Makkelie eşcinsel ve Suudi Arabistan'da maç yönetecek. Oysa bir sokak ötede bir eşcinsel, eşcinsel olduğu için asılıyor. O zaman düşünüyorum ki: bunu para için yapmazsın. Oraya zevk için gitmezsin," diyor Derksen, Makkelie hakkındaki görüşünü bir kez daha dile getiriyor.

"Bu Makkelie için bir ek iş. Ona bunu hak ediyorlar," diye ekliyor Derksen. Makkelie, 2018 Dünya Kupası'nda VAR olarak görev yaptı ve 2021 ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda hakemlik yaptı.

Makkelie, birkaç yıl önce Suudi Pro Ligi'nde hakemlik yapmanın "harika bir deneyim" olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca, Güney Hollanda'lı hakem, sporun siyasetle karşılaştırılmaması gerektiği görüşündedir.