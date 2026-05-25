Johan Derksen, Curaçao'da 'canını kurtarmak için kaçmak zorunda'

Johan Derksen, Curaçao'da kaldığı süre boyunca ada hakkında daha önce yaptığı açıklamaların sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Vandaag Inside programının yorumcusu, Doordekken adlı çevrimiçi programda, yerel basının daha önceki eleştirilerini yeniden gündeme getirmesinin ardından bazı taksi şoförlerinin kendisine seslendiğini anlattı.

Derksen, şu anda Vandaag Inside'ın çekimleri nedeniyle Curaçao'da bulunuyor; program, adada ikinci ve son yayın haftasına giriyor. Sunucu Wilfred Genee'ye göre, ada sakinleriyle yapılan bir buluşma tamamen sorunsuz geçmedi. "Anladığım kadarıyla az önce canını kurtarmak için koşmak zorunda kaldın," diyor Genee.

Analist şakacı bir tavırla yanıt verdi, ancak bir gazete makalesi nedeniyle bir kargaşa çıktığını doğruladı. “Görünüşe göre gazetede bu ada hakkında bir şeyler söylediğime dair bir haber var. Ve o taksi şoförleri çok can sıkıcı hale geldi,” dedi Derksen.

Ayrıca, aynı zamanda Curaçao'da kalan yakın arkadaşı Henk Kuipers'e de göz kırparak atıfta bulunuyor. “Henk sürekli ayaklarımın altında dolaşıyor, ama ona ihtiyacım olduğunda ortalarda yok.”

Bu yaygaranın sebebi, Derksen'in geçen yıl nisan ayında yaptığı açıklamalar. O zamanlar Curaçao'ya pek değer vermemiş ve ada hakkında oldukça eleştirel konuşmuştu.

“Curaçao ile hiçbir ilgim yok, orasını bir haydut yuvası olarak görüyorum,” demişti Derksen o zaman. “Orada hiç eğlenemiyorum. Hayır, bu şaka değil.” Bu sözler yakın zamanda yerel bir gazete tarafından yeniden gündeme getirildi ve tartışma yeniden alevlendi.

Ortaya çıkan kargaşaya rağmen, Derksen şu anda önceden beklediğinden daha iyi vakit geçiriyor gibi görünüyor. En azından geçen hafta VI dergisinde, sponsorlu gezinin öncesinde olduğundan daha coşkulu bir şekilde Curaçao hakkında konuştu.