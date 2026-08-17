Johan Derksen, PSV'nin Joey Veerman'ın Borussia Dortmund'a yakın olan ayrılığından memnun olduğunu düşünüyor. Bunu pazartesi günü Groeten uit Grolloo podcastinde anlattı.

Veerman'ın PSV ile mevcut sözleşmesinde yaklaşık 22 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Eindhovens Dagblad, pazar günü Dortmund'un bu opsiyonu kullanacağını duyurdu.

Pazartesi günü sağlık kontrolü yapılacak. Bunu geçmesi halinde Almanya'da 2031 yılının ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Derksen pazartesi günü, “Joey Veerman'ın iyi bir futbolcu olmadığını söyleyemeyiz” dedi. “Ama bence Peter Bosz ve PSV, onun için çok fazla para aldıkları ve o mızmızdan kurtuldukları için mutlular.”

“Çünkü oyundan alındığında yüzü hep düşüyor. O zaman büyük bir haksızlığa uğramış, alıngan bir Volendamlıya dönüşüyor. Ama Joey Veerman şunu fark etmeli ki ideal bir profesyonel değil.”

“Top ayağındayken son derece iyi bir futbolcu, ama top kaybedildiğinde takım hep on kişi oynuyor. Ve bunu modern futbolda kaldıramazsınız, çünkü o zaman darmadağın edilirsiniz. O şık bir rol istiyor ve bence Bundesliga'daki tempo ve disiplin karşısında Borussia Dortmund'da hâlâ şaşıracak.”

“Bence orada büyük sorunlar yaşayacak ve sık sık oyundan alınacak. Sonra da hayal kırıklığı yaşayan ve öfkeli bir Joey Veerman'la yeniden tanışacağız” diyerek sözlerini noktaladı De Snor.