Johan Derksen, Feyenoord Genel Direktörü Robert Eenhoorn’un SC Cambuur deplasmanının ardından sergilediği tutumdan hiç memnun değil. Feyenoord taraftarları pazar günü oynanan o maçta deplasman tribününde havai fişek yaktı ve bunun sonucunda ev sahibi tribününde birden fazla kişi yaralandı. Bunun üzerine karşılaşma uzun süre durduruldu.

Maçın ardından Eenhoorn, ESPNe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Berbat, öncelikle bunu söyleyeyim. Özellikle yaralanan bazı Cambuur taraftarları adına bunu korkunç buluyorum. Umarım o insanlar iyidir.”

“Eğer görüntülere yansıyan kişiler olursa, onlara stat yasağı verilecek. Şu anda bundan fazlasını yapamazsınız ama bunu kesinlikle görmek istemediğimiz açık diye düşünüyorum. Bunu yapanların biraz utanç duymasını umuyorum.”

Derksen, çarşamba akşamı Vandaag Inside programında Eenhoorn’un sözlerine bir kez daha döndü. “O direktör çok korkakça davrandı. Failleri biraz kolladı, çünkü hepsi onlardan biraz korkuyor. Ama ben Feyenoord’un kendi taraftarından sorumlu olduğunu düşünüyorum.”

“O güruha artık ‘siz bir daha içeri giremeyeceksiniz’ deme zamanı gelmedi mi? Bunlar potansiyel katil! Sonra da onlardan böyle bir tepki görüyorsun... Bu tam anlamıyla rezalet. Her şey tasarlanmış. Her şeyi içeri kaçırıyorlar, yanlarında kar maskeleri var, altına saklanmak için bayraklar var ve sonra büyük bir gösteriyle geliyorsun. O zaman düşünüyorum: Bunu kulüplere nasıl yapabilirsiniz?”

Masanın diğer konuklarından Valentijn Driessen de Derksen’e katılıyor. “Böyle bir durumda direktörün çok sert şekilde müdahale etmeye cesaret etmesi gerekmez mi? Sonra o oyuncular hâlâ el sallıyor, o teknik direktör de el sallıyor. Gerçekten saçmalık. Ama ben tüm taraftarlara deplasman yasağı getirilmesinden yanayım” dedi gazeteci.

Derksen ise şöyle yanıt verdi: “Bunu yasaklamak için her türlü neden var. Sonra zaman geçince yeniden deneriz diyebilirsiniz ama bu sadece geçici olur, ardından yine aynı rezaleti yaşarsınız. Ya da İngiltere’de olduğu gibi buna çılgın cezalar vermemiz gerekir.”