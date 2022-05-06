Johan Bakayoko: PSV'nin Van Nistelrooy ile gelişen genç yıldızı

2000'lerin en iyi forvetlerinden biri olan Ruud van Nistelrooy, teknik direktör olmak için bir süre beklemek zorunda kaldı.

Eski Manchester United ve Real Madrid forveti, Hollanda milli takımının teknik direktör kadrosunun bir parçası olarak iki dönem geçirdi ve aynı zamanda PSV'deki gençlik yapısında da çalıştı.

Ancak bu yaz Van Nistelrooy, Hollanda futbolunun ikinci kademesinde Jong PSV'deki bir sezonun ardından Roger Schmidt'in yerini alarak Eindhoven'da A takımın sorumluluğunu devraldı.

Oyunculuk kariyeri göz önüne alındığında, 45 yaşındaki oyuncunun özellikle hücumda neler vereceği merakla bekleniyor ancak önce forvet hattını yeniden inşa etmesi gerekebilir.

22 yaşındaki kanat oyuncusu Cody Gakpo ile Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih dahil olmak üzere Avrupa'nın en büyük kulüpleri ilgileniyor.

Sezon başında Noni Madueke için de aynı şey bekleniyordu, ancak sakatlıklar 2021-22'de oyuncuyu çok fazla geriye götürdü.

Ne olursa olsun, Van Nistelrooy takviye yapacak. Bunlardan biri bu sezon kendi takımında parlayan bir genç olabilir.

Johan Bakayoko, Jong PSV'de 2021-22 sezonunda 17 gol ve 11 asistlik bir rekora imza atmış durumda.

Geçen sezon bu seviyedeki 19 maçta sadece tek bir gol ve üç asist yapabildiğini düşünürsek, oldukça önemli bir gelişime imza attığını görebiliyoruz. Bu gelişimdeki en büyük pay da elbette Ruud van Nistelrooy.

Van Nistelrooy Ocak ayında ESPN'e verdiği demeçte, "Güçlü olduğunu ve aynı zamanda iyi bir şutu olduğunu görebilirsiniz." "O kadar kontrollü futbol oynuyor ki daha 18 yaşında olduğunu unutuyorsunuz.

Yaptığı işe bu kadar çok yatırım yapmaya devam ederse, sezon sonunda A takıma katılmak için doğru yolda olan bir çocuk."

Bununla birlikte, 19 yaşındaki oyuncu PSV A takımı için sadece 2 maça çıktı ancak Van Nistelrooy dizginleri aldığında bu muhtemelen değişecek.

PSV, 2021 yazında dört yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. Bakayoko, beyaz bir takım elbise ve kırmızı papyon giymişti.

O zaman, "Benden istenen sayıları ortaya koyabileceğimi kanıtlamak artık bana kaldı" dedi. İstatistiklerim açısından daha kararlı olmak istiyorum ve bunu yapmak için hocalarla konuşuyorum."

Van Nistelrooy'un dikkatli bakışları altında bitiriciliğini geliştiren sözünün eri bir adam oldu. Ancak o, topu filelerle buluşturan bir oyuncudan çok daha fazlası.

Doğal olarak sol ayaklı. Genellikle sağ kanatta oynuyor. Hızını kullanarak rakip beklerin kabusu oluyor. Arkadaşları için birçok gol şansı yaratıyor.

6 golle Hollanda ikinci kademesinde ceza sahası dışından en çok gole sahip oyuncu.

Menajeri Gerard Witters, Het Nieuwsblad'a "2021'in başında Johan pek iyi gitmiyordu" dedi. "Ancak yeni sözleşmesini aldıktan sonra her şey değişti.

"İstatistiklerini artırmaya başladı ve son maçları olağanüstüydü. Kulüp bana Johan'ın şimdiden düşündüklerinden daha iyi olduğunu söyledi.

"Önceden bazen çılgın bir köpek gibi oynuyordu. Harika nitelikleri vardı ve çok patlayıcıydı, ancak kötü ortalar yaptı ve en iyi seçenek olmadığında şutlar attı.

"Artık ne yapacağını çok daha iyi biliyor ve her zaman aynı hareketi yapmasına (içeriden kesme) rağmen defans oyuncuları artık onu durduramıyor."

Ocak ayında VVV-Venlo'ya karşı dört gol attıktan sonra kendine güveni yükselen Bakayoko'nun formu, özellikle sezonun kış tatilinden bu yana iyi durumda.

Bu performansları ülkedeki en iyi takımlara karşı tekrarlamak önündeki en büyük zorluk. PSV, önümüzdeki yıllarda Ajax ile olan şampiyonluk mücadelesinde yeni bir koz kazanmış olabilir.

Genç oyuncunun Van Nistelrooy ile olan geçmişi bu açıdan kesinlikle yardımcı olmalı. Efsanevi forvet bir hoca olarak başarılı olmayı istiyorsa da kesinlikle bu genç oyuncuya güvenmeli.

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