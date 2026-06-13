Joey Veerman, tam sayfa bir ilanla Ronald Koeman'a sert çıkıştı

Joey Veerman, Hollanda milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçından bir gün önce milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'a bir gönderme yaptı. PSV'nin orta saha oyuncusu bunu giyim markası G-STAR için çekilen bir reklamda yaptı.

Veerman, Cumartesi sabahı De Telegraaf gazetesinde tam sayfa bir reklamla yer aldı. Özellikle kullanılan slogan dikkat çekici: "denim with true character" (gerçek karakterli kot).

De Telegraaf

Bu slogan, elbette Veerman'ın "gerçek karakter"e sahip olduğunu ima ediyor. 16 kez milli formayı giyen oyuncu, ayaklarında turuncu bir top ile setin üzerinde fotoğraflandı.

Veerman'ın bu kampanya için ne kadar para aldığı belli değil, ancak bu aynı zamanda kesinlikle kişisel bir açıklama olarak da görülebilir.

Geçen ay Veerman, Koeman'ın tavrından bıktığını zaten belli etmişti. “Her seferinde böyle basın toplantıları düzenleyip karakterimin iyi olmadığını söylüyorsan...”

"Bir noktada buna biraz bıkarsınız. Kimi kadroya çağıracağı onun tercihi, ama o zaman farklı seçimler yaptığını söyle, karakterimin iyi olmadığını değil," dedi gündemdeki Volendammer.

Pazar akşamı Hollanda milli takımı Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıkacak. Japonya, Koeman ve ekibi için ilk engel olacak.