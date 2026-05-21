Joey Veerman, Ronald Koeman'a yönelik sert sözleri nedeniyle sert tepki gördü

Rob Jansen, Joey Veerman’ın tavırlarından ve açıklamalarından hiç hoşnut değil. PSV’nin orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta sonu, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda Veerman’a yer olmadığını defalarca dile getiren milli takım teknik direktörü Ronald Koeman hakkında net bir şekilde konuştu.

Jansen, KieftJansenEgmondGijp'te tartışmayı şöyle başlatıyor: "Hayal kırıklığına uğramış bir Joey Veerman'ın, ki bu normal, farklı tepki vermesi gerekirdi." "Kibirli davranmak yerine. Ve bunun haklı olmakla bir ilgisi yok. O kadar kibirli değil, yüzünde bir gülümsemeyle. Şöyle değil: Bu milli takım teknik direktörü altında artık oynamayacağım. Ve şöyle de değil: Ailemle güzel bir tatile çıkacağım."

"Bir kez olsun duygusal olarak incinmiş gibi tepki ver," diyor şaşkın menajer, Koeman tarafından kadroya alınmayan Veerman'a. "Sadece şunu söyle: Seçilmediğim için çok üzgünüm. Bundan bıktım usandım. Ve o tavırları da ekle. Dostum, Joey Veerman o kadar da iyi değil."

"O senin dediğin gibi biri, ama bunu göstermek istemiyor. Yine de sert Joey Veerman rolünü oynamak istiyor," diyor René van der Gijp, EURO 2024'te Oranje formasıyla son kez sahaya çıkan orta saha oyuncusu hakkındaki tartışmaya katılıyor. "Boş ver, bilirsin."

"O, ancak son iki yıldır makul bir seviyede performans gösteriyor," diyor Jansen, PSV'li oyuncu hakkındaki görüşünü savunmaya devam ediyor. "Aynı şey bana olsaydı, ben de çok üzülürdüm," diye ekliyor Wim Kieft. "Ama ben bunu şöyle geçiştirirdim: evet, yazık. Ve bundan öteye gitmezdim."

Jansen son olarak görüşünü bir kez daha vurguladı: "Berbat durumda olduğunu gösterebilirsin, değil mi? Seçilemediğin için çok üzüldüğünü."

Veerman'ın tepkisi

Veerman, Pazar günü ESPN'de Koeman'ı yerden yere vurdu. "Ben de artık gerçekten bıktım. O gitsin de...", dedikten sonra Veerman cümlesini akıllıca tamamlamadı. "Tabii ki kimi kadroya çağıracağı kendi tercihi, ama o zaman şöyle desin: 'Ben farklı seçimler yapıyorum.' Karakteri iyi değil gibi argümanlarla gelmesin, çünkü Avrupa Şampiyonası sırasında hiçbir yanlış yapmadım ve ondan sonra iki yıl kadroda yer almadım."

"Oyuncu her zaman konuyla ilgili düşüncelerini dile getirebilir ve ben bunu gayet normal buluyorum, ama benim için artık bu konu kapandı," diye yanıtladı Koeman bir gün sonra Ziggo Sport'un Rondo programında. "Olayların bu şekilde gelişmesinden rahatsız mıyım? Şey, belki de işler biraz daha iyi gidebilirdi."