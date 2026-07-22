Joey Veerman, ilgi eksikliği nedeniyle oldukça hayal kırıklığına uğradı

Joey Veerman, PSV’de henüz hiçbir iyi kulübün kendisiyle ilgilenmemesinden son derece hayal kırıklığına uğramış durumda; orta saha oyuncusu bunu ESPN’e açıkça dile getirdi.

Geçen kış Fenerbahçe’ye transfer olmak üzereyken, bu yaz yurtdışına gitmek istediğini gizlemiyor.

“Elbette isteğim iyi bir transfer yapmaktı, ama şu anki duruma bakılırsa bu gerçekleşmeyecek,” diye konuşmaya başlayan Veerman, spor kanalına şunları söyledi:

“Etrafımdan neden henüz transfer olmadığım sorusunu sık sık duymak çok can sıkıcı. Bir noktadan sonra bu durum insanın içini kemirmeye başlıyor. Şu anda 27 yaşındayım ve bu, başka yerlere bakmak için güzel bir yaş,” diye itiraf ediyor Veerman.

“Yurtdışında iyi bir kulüpte oynamadan kariyerimin tamamlanmayacağı hissine de kapılıyorum,” diye devam ediyor eski FC Volendam ve sc Heerenveen oyuncusu.

“Burada kalsam da sorun yok. Beş yıllık sözleşmeyi tüm irademle imzaladım, o halde dördüncü şampiyonluğa doğru yol alalım,” diye sözlerini tamamlıyor.

Kulüpler, PSV’den bu Volendamlı oyuncuyu yirmi milyon avroya transfer edebilir. Eindhoven’da 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Röportajın ilerleyen bölümlerinde Sanne van Dongen, Veerman’a Hollanda Milli Takımı’ndaki durumunu soruyor. Orta saha oyuncusu, Ronald Koeman’ın ayrılmasının ardından Hollanda Milli Takımı’na geri dönmeyi çok istiyor. “Eğer formumu yakalarsam, tekrar kadroya girebileceğimi umuyorum.”