Joey Veerman, Borussia Dortmund'a transfer olmayı büyük bir istekle bekliyor. PSV'nin orta sahası, Excelsior karşısında alınan 1-2'lik galibiyetin ardından ESPN'e yaptığı açıklamada Alman ekibinin ilgisine dair duyumlar aldığını doğruladı ve Dortmund'u harika bir seçenek olarak nitelendirdi. “Beni bu kadar çok istiyorlarsa acele etmeleri gerekiyor.”

27 yaşındaki Veerman, cumartesi akşamı PSV'de yeniden ilk 11'e döndü ve Ruben van Bommel'in takımını öne geçiren golüne giden süreçte yaptığı ara pasla kalitesini hemen gösterdi. Maçın ardından ise konu daha çok geleceği oldu; zira Dortmund'un oyun kurucuyla adı giderek daha somut şekilde anılıyor.

Alman devinin ilgisinin kendisinde nasıl bir etki yarattığı sorusuna Veerman fazla düşünmeden yanıt verdi. “Elbette müthiş bir kulüp. Ben her şeyi bekleyip göreceğim” diyen orta saha oyuncusu, olası transferin durumu hakkında gelen soruya da şu cevabı verdi: “Tabii ki bazı şeyler duyuyorsun ama en azından şu an için orada futbol oynadığım bir durum yok.”

Veerman daha önce İngiltere'ye transferi mutlaka ideal bir sonraki adım olarak görmediğini açıkça belirtmiş, İspanya ve İtalya'ya olan tercihlerini ise hiç gizlememişti. Dortmund bunu değiştirebilir. “Eğer bu gerçekleşirse, bu benim için elbette harika bir seçenek olur. Aslında yıllardır bunu bekliyordum.”

Eindhoven'dan ayrılık, Veerman için son derece başarılı bir dönemin sonu anlamına gelecek. Orta saha oyuncusu, Ocak 2022'den bu yana PSV forması giyiyor ve Philips Stadyumu'ndaki yıllarına büyük bir keyifle dönüp bakıyor. “Beş çok güzel yıl geçirdim. Bir bakayım: Sanırım sekiz kupa kazandım. Her halükarda harika bir dönemdi ve burada gerçekten çok mutluyum.”

Veerman'a göre bu durum cumartesi günü sahada da görüldü. Aynı zamanda bir sonraki adımı atma hedefinin hâlâ sürdüğünü de gizlemiyor. “Sanırım bugün sahada da burada mutlu olduğumu görüyorsunuz. Ama bir gün güzel bir adım atmak istediğimi hiçbir zaman saklamadım.”

Bu nedenle, daha önce çıkan haberlere göre sözleşmesindeki bir madde sayesinde 20 Ağustos'a kadar yaklaşık 20 milyon avroya ayrılabilecek olan Veerman'ın geleceği açısından önümüzdeki günler belirleyici olabilir. Borussia Dortmund onun transferi konusunda giderek daha fazla ikna olurken, Veerman da kapıyı açık bırakıyor: “Son haftada neler olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Aslında bu konuda çok fazla bir şey söyleyemem.”