İngiliz savunma oyuncusu Mark Joyhi, Meksika milli takımının, Azteca Stadyumu’nda oynanacak Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere karşısında galibiyetin en büyük favorisi olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Pazar günü Mexico City'de oynanacak bu heyecan verici ve merakla beklenen karşılaşma, geçen Çarşamba günü Kongo karşısında geriye düşmesine rağmen 2-1'lik galibiyet elde eden İngiltere milli takımı için bir ödül niteliğinde.

Teknik direktör Thomas Tuchel’in oyuncuları, Meksika’da düşmanca bir atmosfer ve coşkunun dorukta olacağını bekliyor. İngiltere’nin savunma oyuncusu Joye, Euro 2024 ikincisinin, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülke karşısında maça daha zayıf taraf olarak gireceğini düşünüyor.

İngiliz savunma oyuncusu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Onların iyi bir takım olduğunu ve taraftarlarının arkalarında olduğunu biliyoruz, bu yüzden çok zorlu bir maç olacak, ancak bu keyifli bir sınav.”

Goyhei sözlerine şöyle devam etti: "Onların bir nevi favori olduğunu söyleyebilirim; kendi sahalarında oynuyorlar ve ortamı çok daha iyi tanıyorlar. Ayrıca şu ana kadar hiç gol yemediler ve kusursuz bir sicile sahipler."

İngiliz savunma oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Bu turnuvalara büyük takımlarla ve muhteşem bir taraftar atmosferinde oynamak için geliyorsunuz; bu maçı hepimiz büyük bir heyecanla bekliyoruz.”

Kayıtlara göre Meksika, Azteca Stadyumu’nda oynadığı 89 resmi maçtan sadece ikisini kaybetti. İngiltere, Diego Maradona’nın çeyrek finalde attığı “Tanrı’nın Eli” golünün ardından 40 yıl sonra bu stadyuma geri dönüyor; o maçta İngiltere, Arjantin’e yenilerek turnuvadan elenmişti.

Maç, deniz seviyesinden 2200 metre yükseklikte oynanacak; bu da İngiltere’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında gösterdiği aynı türden dayanıklılık ve sabra yeniden ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Joey, kişiliğinden bahsederek şöyle dedi: “Kişiliğimi tanıdığımı düşünüyorum; mesele, bu tür anlarla nasıl başa çıkabildiğinle ilgili.”

Ve şöyle devam etti: “Zihninde o anların nasıl olacağını hayal etmeye başlarsın ve gerçekten geldiğinde şaşırmamak için onları gözünde canlandırırsın.”

Son olarak şunları ekledi: “Mesele, bu tür anlarda kişiliğinizin bu yönlerini ortaya çıkarmaya çalışmak ve güçlü bir kimlik sergilemekle ilgili.”