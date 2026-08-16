Voetbal International'ın pazar öğleden sonra aktardığına göre Go Ahead Eagles, Jochem Ritmeester van de Kamp için tüm şartları zorluyor. VI'ya göre transfer kısa süre içinde sonuçlanabilir.

Ritmeester van de Kamp şu anda Almere City ile sözleşmeli ve kulüp onu geçen sezon Telstar'a kiralamıştı. Orta saha oyuncusu, yaz öncesinde futbol podcasti VERSUZ'da da söylediği gibi VriendenLoterij Eredivisie'ye geri dönmek istiyor.

Almere ile sözleşmesi 2027'nin ortasına kadar devam eden orta saha oyuncusunun, Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 1,5 milyon euro.

Deventer ekibinin Ritmeester van de Kamp için ne kadar teklif vereceği henüz bilinmiyor. Ancak VI, Sparta'nın da durumu yakından takip ettiğini belirtiyor.

Ritmeester van de Kamp, De Adelaarshorst'taki listenin ilk sırasında yer alıyor. Joseph Oosting, geçen sezon Telstar formasıyla Eredivisie'de yedi gol atan oyuncuyu çok beğeniyor.

Go Ahead Eagles, Willem II'ye gitmeye çok yakın olan Calvin Twigt'in ideal yerine Ritmeester van de Kamp'ı düşünüyor.