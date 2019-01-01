Joaquin, La Liga tarihine geçti

Evinde Athletic Bilbao'yu 3-2 yenen Real Betis'te hat-trick yapan Joaquin, La Liga tarihinin hat-trick yapan en yaşlı oyuncusu oldu.

, 'nın 16. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti ve puanını 22'ye yükseltti.

Ev sahibinin gollerini 2., 11. ve 20. dakikalarda Joaquin kaydetti. Athletic Bilbao'nun golleri ise 44'te Inaki Williams (P) ve 75'te Yuri Berchiche'den geldi.

Real Betis'te takım kaptanı Joaquin, bu mücadelenin ardından lig tarihine geçti.

38 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımına galibiyeti getiren golleri atarken La Liga tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu. Joaquin, 1964'te 37 yaşındayken ligde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu unvanını elde eden Alfredo di Stefanoyu geride bıraktı.