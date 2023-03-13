İspanyol menajer, uzun süredir takımında görmek istediği oyuncuya kavuşabilir.

NE OLDU? Cancelo, eski hocası Guardiola ile arası bozulduktan sonra 70 milyon Euro satın alma opsiyonunuyla Ocak ayında kiralık olarak Bayern Münih'e katıldı.

Bavyeralıların oyuncuya iyi gelip gelmeyeceği henüz belli değil, ancak Portekizli bekin etkili performansının Almanya'da devam edeceği düşünülüyor.

Ve The Athletic'e göre; Manchester City, Chelsea'nin beki Ben Chilwell için yaz transfer döneminde bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: Guardiola, uzun süredir İngiliz bekin hayranı ve 2020'de Londra kulübüne 50 milyon Sterlin'e (60,2 milyon Dolar) katılmadan önce onunla sözleşme imzalamayı çok istiyordu.

Cancelo'nun ayrılmasının ardından Nathan Ake, elinden geldiği kadar sol bek pozisyonunda performans göstermeye çalıştı.

Ancak, bu onun doğal pozisyonu değil ve Chilwell'in sözleşme imzalanmasıyla bu sorunun çözüleceğine inanılıyor.

VE DAHA FAZLASI: Chilwell, sakatlıktan döndükten sonra olağanüstü bir performans gösterdi ve hafta sonu eski kulübü Leicester City'ye gol attı.

Haberlere göre, üç yıl içinde sadece 76 kez forma giymesine karşın Chilwell için City'den bir teklif gelirse bu durum Chelsea için son derece kârlı olabilir.

Maviler, İngiliz bek ayrılsa bile onun yerine oynayabilecek Marc Cucurella ve onu yedekleyebilecek olan altyapıdan takıma giren Lewis Hall'e sahip...

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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CHILWELL İÇİN SIRADA NE VAR? İngiliz oyuncu, Chelsea önümüzdeki Cumartesi günü Premier Lig'de Everton ile karşılaştığında etkili formunu sürdürmeyi hedefliyor.

Ve Pep, çok istediği oyuncuyu yine yakından takip edecek gibi görünüyor.