Joao Cancelo'nun Barcelona'ya transferinin neden ertelendiği ortaya çıktı

Barcelona, ​​transfer penceresinin kapanmasına iki günden az bir süre kala Joao Cancelo ile kiralık anlaşmasına bir türlü varamadı.

Barcelona'nın şartları kabul edildi

Cancelo, Katalan ekibine katılmak için hazırdı

Fakat Barcelona'nın finansal durumu işleri zora soktu

NE OLDU? Barcelona bu yaz Manchester City'den Joao Cancelo'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu. Bu konuda iki kulüp anlaşmaya varırken Cancelo da Katalan ekibine katılmak için hazırdı. Ancak transfer kısa bir süreliğine ertelendi.

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BÜYÜK RESİM: The Athletic'in haberine göre, Cancelo transferi için işler yolunda olsa da Barcelona devam eden mali kriz nedeniyle bu hamleyi erteledi. Katalan ekibi, Ağustos ayının başında yaptığı bir anlaşmayla Alman firması Libero Football Finance'dan bir ödeme bekliyordu ancak ödeme hala yapılmadı.

DAHA FAZLASI: Barcelona Başkanı Joan Laporta ve Ferran Olive şu anda kulübün kasasına 20 milyon euro'luk bir giriş sağlamak için kolları sıvadı. Transfer sürecini tamamlamak için son hızla çalışıyorlar.

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SIRADA NE VAR? Barcelona transfer penceresinin kapanacağı 1 Eylül tarihinden önce Cancelo transferini bitirmeyi umuyor.