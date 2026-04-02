Gana'dan gelen çeşitli kaynakların bildirdiğine göre, Joachim Löw şu anda Gana ile görüşmelerin son aşamasına gelmiş durumda. Başarılı Alman teknik direktör, bu Afrika ülkesinin başında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılabilir.

İçeriden gelen bilgilere göre, sözleşmedeki sadece birkaç ayrıntı daha netleştirilse, anlaşma imzalanabilir. Löw, aylık 150.000 avro kazanacak.

Gana, bu hafta başında milli takım teknik direktörü Otto Addo'yu görevden aldı. Addo, yaklaşık iki yıl boyunca The Black Stars'ın baş antrenörlüğünü yapmıştı. Teknik direktörlük kariyerinin son dönemi, en başarısız dönemiydi.

Gana, dört maçtır bir beraberlik veya galibiyet bekliyor. Kasım ayında FIFA sıralamasında 72. sırada yer alan Gana, Japonya'ya (2-0) ve Güney Kore'ye (1-0) yenildi; bu milli maç döneminde ise Avusturya'ya (5-1) ve Almanya'ya (2-1) mağlup oldu.

Gana, Dünya Kupası öncesinde Löw'ü göreve getirmek istiyor. Almanya'nın eski milli takım teknik direktörü, 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Finalde Arjantin 1-0 mağlup edilmişti.