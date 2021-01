Jimmy Floyd Hasselbaink, Burton Albion'a geri döndü

İngiltere'nin 3. ligi olan League One ekibi Burton Albion, Jake Buxton'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jimmy Floyd Hasselbaink'i getirdi.

Burton Albion Kulübü, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Hasselbaink ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Leeds United, , , Middlesbrough gibi takımlarda forma giyen Hasselbaink, 2014-2015 sezonunda da Burton Albion'ı çalıştırmıştı. Hasselbaink ayrıca Royal Antwerp, Queens Park ve Northampton Town'da görev yapmıştı.

Ligde çıktığı 21 maçta 13 puan toplayan Burton Albion, son sırada bulunuyor.

✍️ Burton Albion Football Club is delighted to confirm the return of Jimmy Floyd Hasselbaink (@jf9hasselbaink) as manager!



Welcome back, Jimmy! More via the club website here.#BAFC



👇👇👇