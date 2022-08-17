Jim Ratcliffe, Glazer ailesi satmaya karar verdiğinde Manchester United'ı satın almaya hazır

Milyarder, gözünü dünyanın en büyük kulüplerinden birine dikti. Jim Ratcliffe, Manchester United'ın yeni sahibi olabilir.

Milyarder Jim Ratcliffe, Manchester United'ı satın almak istiyor.

INEOS isimli bir kimya şirketinin sahibi olan Jim Ratcliffe, Glazer ailesi kulübü satmayı kabul ettiği anda Manchester United'ı satın alacağını açıkça belirtti.

Taraftarların büyük bir kısmı tarafından istenmeyen Amerikan Glazer ailesi hakkında Manchester United'ı bırakacaklarına dair artan bir inanç var.

Manchester United'ı satın almak ne kadara mâl olacak?

Büyük spor satım alımlarıyla ilgili kaynaklar, kulübü satın almanın yaklaşık 6 Milyar Sterlin değerinde olduğunu iddia ediyor.

Chelsea Mayıs ayında Roman Abramovich'den 2.5 Milyar Sterlin (3.2 Milyar Dolar) karşılığında Todd Boehly'e satılmıştı.

Manchester United, önemli ölçüde daha büyük bir stadyuma sahip olduğu ve ticari olarak en başarılı kulüplerden biri kabul edildiği için, Glazer Ailesi'nin kulübü satmayı kabul etmesi halinde çok daha yüksek bir fiyat talep etmesi bekleniyor.

Glazer Ailesi neden sevilmiyor?

Pazartesi günü Liverpool karşılaşmasından önce Manchester United taraftarlarının yeni bir Glazer karşıtı eylem yapması bekleniyor. Mayıs 2021'de yapılan eylemde, taraftarlar sahayı basıp soyunma odasına girmeye çalıştığı için rakipler arasındaki fikstür ertelenmişti.

Glazer ailesi, 2003'ten beri Manchester United'da hisse sahibi ve Haziran 2005'te kulübün kontrolünü ele geçirdiler. Manchester United'ı satın almak için zamanında borç alan Glazer ailesi o zamandan beri belirsiz maddi koşullar içinde.

Manchester United'ın bu sezona yaptığı kötü başlangıç da gerginliğin daha da yükselmesine sebep oldu.

Sir Jim Ratcliffe kimdir?

Ratcliffe, yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde olduğu tahmin edilen dev kimya şirketi INEOS'un sahibi.

Hayatı boyunca bir Manchester United taraftarı olan Ratchliffe, Michael Knighton tarafından kulübün potansiyel kurtarıcısı olarak görülüyor.

Ratcliffe aynı zamanda Fransız kulübü Nice'in sahibi.

Bu yılın başlarında Chelsea'yi almak için de harekete geçen milyarder, geç kaldığı için Chelsea'yi almayı kaçırmıştı.

Ratcliffe'e yakın kaynaklar daha önce Premier Lig kulübü satın almakla pek ilgilenmediğini iddia etmişti. Ancak Chelsea'ye yaptığı hamle bazıları tarafından İngiltere'deki en iyi kulüplere bir hamle yapmaya hazır ve istekli olduğuna dair bir işaret olarak görüldü.

Aynı zamanda Ratcliffe'nin Manchester Uniter taraftarı olması, fırsat bulduğu an kendisinin satın almaya aday olacağını doğruluyor.

Ama Glazer Ailesi kulübü satacak mı?

Asıl soru hala bu olmaya devam ediyor.

Kulübü Suudi destekli bir kaynağın devralacağı uzun süredir tartışılırken, ailenin rakamları uygun bulduğunda teklifi kabul edeceği düşünülüyor.

Manchester United'ın resmi çizgisiyse her zaman satılık olmadıklarıydı.

Ama Glazer ailesi servetlerinin en düşük olduğu zamanda artan maliyetlerle karşı karşıya kaldı.

Erik ten Hag ise bir yandan transfer dönemi kapanmadan umutsuzca transfer yapmaya çalışıyor.

Getty Images

Bu sezon 150 milyon sterlini aşan bir transfer yatırımı yapılması ve Manchester United ile Liverpool arasındaki farkın kapatılmak için uğraşılması muhtemel.

Glazer ailesi aynı zamanda Old Trafford için ihtiyaç duyulan bazı geliştirmeleri gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

Bu borç bataklığı içindeki Glazer ailesi için yeni bir finansal taahhüt anlamına geliyor.

Manchester için başka kim teklif verebilir?

Chelsea, dünyanın en popüler ligindeki en büyük kulüplerden birini satın almak için ender bir fırsat olarak görülmüştü.

Manchester United, uluslararası marka gücü göz önünde bulundurulduğunda daha da değerli bir fırsat olarak görülüyor.

New York Jets'in sahibi Woody Johnson ve Boston Celtics'in sahibi Steve Pagliuca, Chelsea'yi satın almaya çalışmıştı.

Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi ise zaten talipti. Benzer durumlar Manchester United için de yaşanabilir.