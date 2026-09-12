Jhon van Beukering, amatör futbolda IJsselmeervogels ile GVVV arasında oynanan zirve maçının devre arasında ağır darp ile suçlanıyor. Feyenoord ve NEC başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giyen eski futbolcunun, IJsselmeervogels oyuncusu Quiermo Dumay'ye yüzüne bir yumruk attığı öne sürülüyor.

Cumartesi öğleden sonra Sportpark De Westmaat'ta işler tamamen kontrolden çıktı. Skor 0-2 iken iki takım da soyunma odasına yöneldi, ancak olaylar burada patlak verdi. RTV Utrecht'in haberine göre Dumay, oyuncu tüneline girerken yüzüne bir darbe aldı.

Bunun sonucunda ciddi şekilde yaralandı. Fotoğraflarda Dumay'nin yüzünün kanlar içinde olduğu ve birkaç dişini kaybettiği görülüyor. Şimdi ise failin Van Beukering olduğu ortaya çıktı. Kendisi GVVV'de kardeşi Dennis van Beukering'in yardımcı antrenörlüğünü yapıyor.

IJsselmeervogels Teknik Direktörü Willem Leushuis, RTV Utrecht'e yaptığı açıklamada, “Dumay, yumruğu Jhon van Beukering'in attığını söylüyor. Sokak dövüşçüsü gibi savurdu” dedi. “Oyuncularımın maça devam etmek istememesi son derece normal. Çok korkutucuydu.”

GVVV, olayla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “GVVV yönetimi, IJsselmeervogels deplasmanındaki maçın ilk yarısının ardından yaşananlardan büyük üzüntü duymaktadır” ifadeleri yer aldı.

“GVVV, yaşananlardan uzak durmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Yönetim, ortaya çıkan durumla ilgili daha fazla ayrıntı netleştiğinde uygun önlemleri alacaktır.”

Dumay bu yaz GVVV'den IJsselmeervogels'e transfer olmuştu. Böylece eski takımına karşı forma giydi. Olayın ardından IJsselmeervogels maça devam etmek istemedi ve suç duyurusunda bulunma kararı aldı.