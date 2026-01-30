Geçtiğimiz günlerde Jhon Duran’ın Fenerbahçe’den ayrılacağı gündemdeydi.

FCSB karşılaşması öncesindeki son antrenmanın ardından ağrı yaşayan ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarılan golcünün yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, beklenmedik bir şekilde takıma veda etti. Y

ıldız forvetin kariyerine devam edeceği yeni takımın da netleştiği öne sürüldü.

Lille'e kiralık olarak gidiyor

Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre Lille, Jhon Duran’ı kiralık olarak transfer ediyor.

Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe ile olan kiralık anlaşmasını sonlandırdıktan sonra Fransız temsilcisinin kadrosuna katılacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 1130 dakika süre alan 22 yaşındaki forvet Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı vermişti.