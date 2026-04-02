Jesus'un Ronaldo hakkında aldığı kesin karar

Al-Nassr takımının teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, takım kaptanı ve vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun yarın Cuma günü Suudi Roshen Ligi'nin 27. haftası kapsamında Al-Najma ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği konusunda kararını verdi.

67 puanla ligin zirvesinde yer alan Al-Nassr, Al-Hilal'in 3 puan önünde ve liderliğini korumak için galibiyet peşinde.

Ronaldo'nun hamstring sakatlığından kurtulmasına rağmen, onu korumak amacıyla Al-Najma maçında oynatılmayabileceğine dair haberler çıktı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun belirttiğine göre, Cristiano Ronaldo bir sonraki maçta forma giyebilecek ve Jesus'un kararıyla kadroya dahil edilecek.

Böylece Portekizli teknik direktör, Al-Nassr'ın Neom ve Al-Khaleej ile oynadığı son iki maçta forma giyemeyen yıldız oyuncusuna güvenecek.



