Barcelona, Arsenal forveti Gabriel Jesus'u 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya oldukça yaklaştı; teknik direktör Hansi Flick'in de onayını alan bu transfer hızla ilerledi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Feyenoord karşısında yeni bir gerçek forvetle çıkabilecek; zira takım, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından en çok ihtiyaç duyduğu parçaya kavuşmuş olacak.

"Sport" gazetesinin haberine göre, Jesus'un Barcelona'ya gelmesi, Katalan kulübünün birkaç haftadır izlediği ve Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i transfer etmeye çalıştığı yolun kapandığı anlamına gelmiyor.

Barcelona, Atletico Madrid'in benimsediği tutumun, transferi mevcut transfer döneminin kapanışından önce tamamlamayı imkansız hale getirdiğini kabul ediyor; bu nedenle Katalan kulübü hamlelerini ertelemeye karar verdi.

Amaç, koşulların farklı olabileceği önümüzdeki ocak ayında, kış transfer dönemi açıldığında yeniden denemek.

Atletico'nun inatçı tutumu karşısında Barcelona, transfer döneminin son aşamasında durum üzerindeki baskıyı daha fazla artırmamaya karar verdi.

Ancak şimdilik geri adım atmakla transferden tamamen vazgeçmek arasında bir fark var; zira Julian Alvarez, Barcelona projesi için hâlâ öncelikli bir hedef ve kulüp, önümüzdeki aylarda kapıyı açık tutmak istiyor.

Barcelona, 4 ayın tabloyu büyük ölçüde değiştirebileceğini düşünüyor; Atletico Madrid'in sportif durumu, Julian ile Madrid takımının taraftarları arasındaki ilişki ve her şeyin üstünde oyuncunun kendi isteği, önümüzdeki ocak ayında dosyanın yeniden açılma ihtimalinin olup olmadığını belirleyecek başlıca etkenler olacak.

Görünen o ki ocak ayı, Atletico Madrid'in ördüğü duvarın aşılamaz aynı sertliğini koruyup korumayacağını, yoksa ayların geçmesiyle sonunda Barcelona'nın isteğini gerçekleştirecek bir yolun mu açılacağını görmek için bir sonraki fırsat hâline geldi bile.

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